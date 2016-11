(dpa/lrs) - Das Portemonnaie gehörte einem 68-Jährigen, der laut Polizei bei der Rückgabe «überglücklich» war und den Finder herzte. Der Rentner hatte seine Geldbörse am Samstag vor einem Supermarkt in Germersheim bei den Einkaufswägen verloren. Der 45 Jahre alte Finder lehnte eine Entlohnung für seine Tat kategorisch ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Laut Gesetz steht dem Finder bei einem Wert von mehr als 500 Euro ein Finderlohn von drei Prozent zu.