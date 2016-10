Flüchtlingsstatus von Syrern: Gericht entscheidet

das ihnen lediglich einen sogenannten subsidiären Schutzstatus gewährt. Dieser Status hat zur Folge, dass sie eine Aufenthaltsberechtigung von nur einem Jahr haben - statt drei Jahren bei einem Flüchtlingsstatus.

Das Trierer Verwaltungsgericht nimmt die vier Fälle zum Anlass, seine Rechtsprechung zum Asylrecht bei Syrern grundsätzlich zu überprüfen. «Wir wollen einen Beitrag leisten in der bundesweiten Diskussion, wie der Status syrischer Flüchtlinge in Deutschland einzuschätzen ist», sagte der Präsident des Verwaltungsgerichts, Georg Schmidt. Bisher haben die Richter jenen Klagen meist stattgegeben - und somit Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlingen (BAMF) aufgehoben.

Gegen die Urteile der Trierer Verwaltungsrichter hat das BAMF jetzt Berufung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz eingelegt. Daher will das Gericht in Trier, das landesweit für alle Asylfälle zuständig ist, seine Rechtsprechung nun auf den Prüfstand stellen. Unter den vier Klägern waren am Freitag drei Familien dabei.

Am OVG in Koblenz seien derzeit fast 156 Berufungen des BAMF gegen Urteile des Verwaltungsgerichts Trier anhängig, sagte ein Sprecher in Koblenz. Es sei nicht absehbar, wann eine Entscheidung im Berufungsverfahren ergehen werden.