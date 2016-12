Flughafen Hahn bleibt liquide: Erste Auszahlung des Kredits

Blauer Himmel über dem Flughafen Hahn? Zumindest das Wetter stimmt am Hunsrück-Airport auf diesem Bild. Ob auch beim Verkauf alles eitel Sonnenschein wird, soll der Dezember zeigen. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: Klaus Kimmling (g_pol3 )

(Hahn (dpa)) Der angeschlagene Hunsrück-Flughafen Hahn ist nach eigenen Angaben vorerst weiter liquide. In der Sitzung des Aufsichtsrats am Freitag am Airport bestätigten Wirtschaftsprüfer die positive Fortführungsprognose für den Flughafen - vor allem mit Blick auf dessen laufendes Verkaufsverfahren, wie Hahn-Chef Markus Bunk mitteilte.