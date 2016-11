Frau bringt Geldbörse mit 11.500 Euro zur Polizei - 1000 Euro für ehrliche Finderin

(Ludwigshafen (dpa/lrs)) Einen großzügigen Finderlohn von 1000 Euro hat eine 59 Jahre alte Frau in Ludwigshafen bekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die ehrliche Finderin am Sonntag eine Geldbörse auf der Straße entdeckt und bei der Polizei abgegeben.