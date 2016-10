Geburtenrate in Rheinland-Pfalz über Bundesdurchschnitt

(Wiesbaden (dpa/lrs)) Die Geburtenrate in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr auf 1,51 Kinder pro Frau gestiegen. Das Land liegt damit ganz knapp über der deutschlandweiten Zahl von 1,5 Kindern, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.