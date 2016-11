Großrazzia gegen Salafisten: Objekte in drei Städten in Rheinland-Pfalz durchsucht

Sie durchsuchten am Dienstag zwei Objekte in Neuwied, sowie eines in Schifferstadt und Ludwigshafen. «Sichergestellt wurden Kommunikationsmittel, Computer und Speichermedien», teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) mit. Er wertete das bundesweite Verbot der Vereinigung «Die wahre Religion» positiv, die hinter umstrittenen Koran-Verteilaktionen steht. In weiteren Kommunen hätten die Behörden mit Hilfe der Polizei Verbote an Vereinsmitglieder ausgegeben, ohne Wohnungen zu durchsuchen. Im Einsatz waren rund 40 Polizisten und kommunale Bedienstete.



Bei der bundesweiten Großrazzia durchsuchten Hunderte Polizisten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen mehr als 200 Wohnungen und Büros von Organisatoren und Anhängern der radikal-salafistischen Vereinigung «Die wahre Religion», die hinter umstrittenen Koran-Verteilaktionen in deutschen Städten steht. Schwerpunkte der Polizeieinsätze, die um 6.30 Uhr zeitgleich in mehreren westdeutschen Bundesländern und Berlin begannen, waren Hessen mit knapp 65 Durchsuchungen - darunter allein 15 in Frankfurt am Main - sowie Nordrhein-Westfalen und Bayern mit jeweils fast 35 Polizeiaktionen. Nach dpa-Informationen hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die Vereinigung «Die wahre Religion» («DWR») und die von ihr unter dem Titel «Lies!» organisierten Koran-Verteilaktionen in Fußgängerzonen verboten.