Grüne wählen Landesvorstand und Bundestagskandidaten

Die Landesvorsitzende Katharina Binz (Grüne).Foto: Thomas Frey/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die rheinland-pfälzischen Grünen werden auf ihrem Landesparteitag am Wochenende in Idar-Oberstein ihren neuen Vorstand und die Kandidaten für den Bundestag wählen. Dabei könnten die neuen Landesvorsitzenden die alten sein:Katharina Binz und Thomas Petry treten wieder an.