Grundschüler sollen programmieren lernen

Eine Schülerin der Grundschule arbeitet an ihrem Laptop. Foto: Marc Tirl/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat sich am Dienstag mit der Einführung digitaler Fähigkeiten an den Grundschulen befasst. Nach einem Bericht von Bildungsministerin Stefanie Hubig sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) vor Journalisten,das digitale Lernen solle bis Ende der Legislaturperiode an allen Grundschulen Einzug halten.