Hambacher Schloss wohl geschlossen wegen Protesten gegen AfD

Ausstellung noch in das Restaurant, sagte eine Sprecherin der Stadt Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag. Letztlich entscheide der Vorstand der Stiftung Hambacher Schloss. Dieser war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die AfD-Fraktion möchte im großen Festsaal des Schlosses eine Tagung mit Diskussionsreden und Vorträgen abhalten. Dazu wird auch die AfD-Vorsitzende Frauke Petry erwartet. Das Schloss ist ein wichtiges Symbol der deutschen Demokratiebewegung, weil dort 1832 das Hambacher Fest abgehalten wurde. Eine Demonstration gegen die AfD-Veranstaltung ist bereits angemeldet; weitere Gruppen haben ihr Interesse bekundet.

Die Stiftung Hambacher Schloss wird getragen vom Land Rheinland-Pfalz, dem Bezirksverband der Pfalz, der Stadt Neustadt und dem Landkreis Bad Dürkheim. Die Hambacher Schloss Betriebs GmbH hatte der AfD-Fraktion ihre Tagung nur unter Auflagen genehmigen wollen. Dagegen war die Fraktion erfolgreich gerichtlich vorgegangen.