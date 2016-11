Hersteller ruft Kasseler zurück

Dieses wurde bei Lidl Deutschland in allen Bundesländern mit Ausnahme von Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland verkauft, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Gau-Bickelheim mitteilte. Betroffen seien alle Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 04.12.2016.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich auf der Oberfläche des Produkts Metallfremdkörper befinden. Aufgrund der Verletzungsgefahr sollten Kunden das betroffene Produkt nicht verzehren, erklärte das Unternehmen. Es könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Andere Produkte von Sutter oder andere Kassler-Produkte seien von dem Rückruf nicht betroffen.