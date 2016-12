Hirschkuh in der Eifel in einen See eingebrochen

Foto: Frank Goebel

(Rieden (dpa/lrs)) Mit Axt und Beil haben Feuerwehrmänner in der Eifel eine Hirschkuh aus dem Eis gerettet. Das Rotwild sei in den Waldsee in Rieden (Kreis Mayen-Koblenz) eingebrochen und nicht mehr ans Ufer gekommen, sagte der Riedener Ortsbürgermeister Andreas Doll am Donnerstag.