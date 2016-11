Hunderttausende Kraniche über Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland

Ostwind und klare Sicht seien für Kraniche ideal, so die Expertin. Foto: Jens Büttner/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa)) Trompetentöne hoch oben am Himmel: Vogelbeobachter können derzeit in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland lange V-förmige Ketten von Kranichen auf ihrem Weg in den Süden erspähen.