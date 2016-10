Im eigenen Auto: Frau setzt sich in Messer und verletzt sich lebensgefährlich

Blaulicht und das Wort «Notarzt» auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Patrick Seeger/Archiv Foto: dpa

(Kirn (dpa/lrs)) Eine 57-Jährige hat sich in Kirn (Kreis Bad Kreuznach) lebensgefährlich mit mehreren Gastronomie-Messern selbst verletzt. Die Frau habe das scharfe Besteck am Freitagabend auf dem Fahrersitz ihres Autos in einem Stoffbeutel abgelegt, bestätigte die Polizei am Samstag Medienberichte.