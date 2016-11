Immer mehr Cyberkriminelle: 1500 Ermittlungsverfahren

(dpa/lrs) 1500 Ermittlungsverfahren seien an der vor zwei Jahren gegründeten Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz bereits bearbeitet worden, berichtete deren Leiter, Oberstaatsanwalt Jörg Angerer. «Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Man kann das Dunkelfeld gar nicht benennen.»

Zwar passiere nach wie vor der Hauptteil der Straftaten «in der analogen Welt», sagte Samel, der die LZC in Koblenz mit aufgebaut hat. Aber: «Die Bedrohung für die Bevölkerung durch Cyberkriminalität wächst in meinen Augen stetig.» Die Palette an Straftaten in und ums Netz sei groß und reiche vom Kreditkartenbetrug über Drogen- und Waffengeschäfte bis zu Erpressung und Spionage.