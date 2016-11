Islamisten-Vereinigung war in Rheinland-Pfalz lange aktiv

Seitdem habe es mehr als 100 Koran-Verteilaktionen der DWR gegeben - in Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstraße, Neuwied und Speyer. «Hieran beteiligten sich über 50 Personen.» Es gehe um einen Missbrauch der Religion, um Extremismus zu unterstützen.

Am Dienstag waren Polizisten bei einer Razzia in zehn Ländern gegen mutmaßliche Unterstützer der islamistischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vorgegangen, darunter auch in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz. Ein Teil der Leute, die an der Koran-«Lies!»-Aktion beteiligt waren, sei in Kampfgebiete nach Syrien und in den Irak gegangen. Bisher sei aber keiner der Ausgereisten den Aktionen in Rheinland-Pfalz zuzuordnen, sagte der Minister. Die Sicherheitsbehörden zählen nach seinen Angaben aktuell 570 Islamisten in Rheinland-Pfalz, darunter 145 Salafisten. Rheinland-Pfalz ist dabei kein Brennpunkt: Bundesweit werden 9200 Salafisten gezählt.