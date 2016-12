Julia Klöckner plädiert für schärferes Profil der CDU

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner erhofft sich vom Parteitag in Essen Akzente für ein schärferes Profil der Christdemokraten. Vor der Bundestagswahl 2017 werde die Klarheit der Positionen mehr gefragt sein als in früheren Wahlkämpfen,sagte Klöckner der Deutschen Presse-Agentur. «Es wird kein einfacher Wahlkampf werden.» Daher müsse die Haltung der CDU zu zentralen Fragen wie der Integration für die Bürger deutlich erkennbar sein. «Es wird nicht funktionieren, wenn wir es allen recht machen wollen», sagte die Politikerin, die auf dem für Dienstag und Mittwoch vorgesehenen Bundesparteitag wieder für ihr Amt kandidiert.

Das selbstbewusste Eintreten für die eigenen Werte soll nach den Vorstellungen Klöckners auch den Kurs in der Flüchtlings- und Integrationspolitik bestimmen. Der Erfolg der Integration in Deutschland werde sich an der Rolle der Frau zeigen: «Wenn Frauen nicht gleichberechtigt sind, werden wir ein Problem mit Parallelgesellschaften haben.» Auf dem Parteitag werde es darum gehen, «dass wir alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen wollen, um zu einem wirklichen Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum zu kommen».



Nach der Niederlage der CDU bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im März wurde der Spitzenkandidaten Klöckner auch in den eigenen Reihen vorgeworfen, dass ihr eigener Kurs in der Flüchtlingspolitik zu sehr als Widerspruch zum Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel wahrgenommen wurde. Inzwischen sieht sich Klöckner bestätigt: «Viele Punkte des Integrations- und Flüchtlingskonzepts aus unserem Landtagswahlkampf sind mittlerweile aufgegriffen worden, wie auch das Integrationsgesetz.» Weiter eintreten will die Politikerin für Transitzonen bei der Aufnahme von Flüchtlingen als «Möglichkeit, um Verteilungschaos und mangelnden Überblick zu verhindern».



Klöckner warf SPD, Grünen und der Linkspartei vor, einen eigenen Anteil am Erstarken der AfD zu tragen. «Wenn reflexhaft sofort die Moralkeule mit Begriffen wie Islamophobie oder ausländerfeindlich herausgeholt wird, wenn man Fragen stellt oder Skepsis äußert, dann schreckt das die Bürger ab.» Die Politikerin warnte vor einer zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft: «Mich treibt die Verrohung der Sprache im Internet um, die Art des Umgangs miteinander in den Debatten, wenn man anderer Meinung ist.»