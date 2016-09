Julia Klöckner will nicht für den Bundestag kandidieren

«Ich werde nicht für den Deutschen Bundestag kandidieren und nehme auch keine anderen Angebote außerhalb an, sondern bleibe hier», sagte Klöckner am Dienstagabend vor Journalisten in Mainz. Sie wolle sich weiter auf die Oppositionsarbeit in Rheinland-Pfalz und auf die Aufklärung der Affäre um den Verkauf des Flughafens Hahn konzentrieren.

Als stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende will sich Klöckner aber auch künftig zu bundespolitischen Themen äußern. Beim CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember in Essen will Klöckner erneut als Stellvertreterin der Bundesvorsitzenden Angela Merkel kandidieren.