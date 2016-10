Die beiden hätten angegeben, mit der Kanone am Samstag in Schneppenbach (Kreis Bad Kreuznach) Stoffbälle geschossen zu haben. Zeugen beobachteten sie dabei, zudem gerieten sie kurz darauf mit der Kanone auf dem Rücksitz ihres Autos in eine Verkehrskontrolle in Kirn. Die Beamten beschlagnahmten die etwa 1,50 Meter lange, selbst gebastelte Waffe. Diese kann über 100 Meter weit schießen. Gezündet wird die Kartoffelkanone laut Polizei mit eingesprühtem Haarspray, das mit einer Lunte oder elektrisch entzündet wird.