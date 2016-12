Wie die Polizei in Koblenz mitteilte, hatte er zuvor einen Kleintransporter gerammt. Dieser überschlug sich, die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Als der Lastwagenfahrer seinen Sattelschlepper verließ, überrollten ihn in der Dunkelheit mindestens zwei Autos und ein Lastwagen. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen 23 Jahre alt. Er starb noch an der Unfallstelle bei Bassenheim (Kreis Mayen-Koblenz).