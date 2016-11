Junges Täter-Trio überfällt Juwelier in Saarbrücken und wird geschnappt

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeugs. Foto: Friso Gentsch/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Ein junges Täter-Trio hat laut Polizei am Freitagabend einen Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Saarbrücken verübt. Zwei 16-Jährige und ein 18-Jähriger betraten mit realistisch aussehenden Softair-Pistolen das Geschäft in der Innenstadt und bedrohten die Angestellten.