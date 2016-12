Nach dem desaströsen Wahlergebnisses im Frühjahr haben die Grünen in Rheinland-Pfalz ihren Landesvorstand abgestraft. Sowohl Katharina Binz als auch Thomas Petry waren erneut angetreten, aber nur Binz wurde am Samstag vom Landesparteitag in Idar-Oberstein wiedergewählt.

Petry konnte weniger Stimmen auf sich vereinen als jeweils seine beiden Gegenkandidaten. In der Stichwahl wurde Josef Winkler zum neuen Landesvorsitzenden bestimmt. Der frühere Bundestagsabgeordnete hatte zuvor gesagt: «Es muss sich was ändern, es kann so jedenfalls bei den Grünen nicht weitergehen.»



Mehr zum Landesparteitag in Idar-Oberstein:



Landesparteitag in Idar-Oberstein: Grüne sehen sich als Hauptgegner der AfD