Keine «Reichsbürger» unter Polizisten in Rheinland-Pfalz

Auf dem Grundstück eines «Reichsbürgers» ist eine Flagge zu sehen. Foto: Nicolas Armer/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) In Rheinland-Pfalz sind nach Angaben des Innenministeriums keine sogenannten Reichsbürger bei der Polizei aktiv. In den vergangenen zehn Jahren seien keine Polizeibeamte wegen der Nähe zur «Reichsbürgerbewegung» suspendiert oder aus dem Beamtenverhältnis entlassen worden, berichtete das Innenministerium am Montag in Mainz auf Anfrage.