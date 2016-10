Kinderarmut und Freihandel: Rheinland-pfälzischer Landtag schließt Plenarwoche ab

Die Tagesordnung erstreckt sich von der aktuellen Lage der Kreditwirtschaft als Teil der Aktuellen Debatte über Anträge

der Fraktionen zur Gründungskultur in Rheinland-Pfalz und zur Haltung der Landesregierung gegenüber den geplanten Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (Ceta).

Zweimal steht die Situation von Kindern im Blick: Die Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne thematisieren die Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalz. Die CDU will erreichen, dass Kinderehen etwa unter den ins Land gekommenen Flüchtlingen unterbunden werden. Das von den Grünen geführte Familien- und Integrationsministerium hatte sich in dieser Frage kürzlich in einer Ausschusssitzung für eine am Kindeswohl orientierte Einzelfallprüfung ausgesprochen.