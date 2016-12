Klöckner verteidigt CDU-Beschluss gegen Doppelpass

«Ein Parteitag hat immer eine eigene Dynamik, steht für die CDU pur und steht nicht dafür, dass am nächsten Tag der Koalitionsvertrag umgeschmissen wird», sagte die rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende am Donnerstag in Mainz. Sie selbst habe gegen eine Änderung der Vereinbarung gestimmt. «Wir sind jetzt in der Legislaturperiode, und die Aufforderung jetzt, dass man Regierungshandeln verändert, halte ich für unrealistisch.»

Kinder von Ausländern, die in Deutschland geboren wurden, müssen sich seit einer Vereinbarung der schwarz-roten Koalition 2014 nicht mehr im Alter von 18 bis 23 Jahren zwischen der deutschen und der Staatsangehörigkeit ihrer Eltern entscheiden. Dies will die CDU mit dem Beschluss vom Parteitag in Essen rückgängig machen. 319 Delegierte stimmten dafür, 300 dagegen.



löckner sieht im Beschluss kein Votum gegen Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel. Das sei weder gegen Merkel noch gegen sonst irgendjemanden gerichtet, sagte sie. «Bei der CDU heißen wir entweder Kanzlerwahlverein oder wir schwächen jemanden. Ich finde, dazwischen gibt es auch noch ein bisschen was.»