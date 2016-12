Kramp-Karrenbauer kandidiert wieder fürs CDU-Präsidium

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Foto: Karlheinz Schindler/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken/Essen (dpa/lrs)) Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer tritt wieder zur Wahl ins Präsidium der CDU in Deutschland an. Sie gehört diesem Gremium bereits seit sechs Jahren an, wie die Partei am Freitag in Saarbrücken mitteilte.