Kurioser Polizeieinsatz im Kreis Germersheim: Betrunkener deckt eigenes Hausdach ab

Polizeiblaulicht. Foto: Patrick Seeger/Archiv Foto: dpa

(Freckenfeld/Wörth (dpa/lrs)) Der Arbeitseifer eines Betrunkenen hat Einsatzkräfte Freckenfeld (Kreis Germersheim) auf den Plan gerufen. Zunächst ging es dabei lediglich um eine Ruhestörung, weil der Mann am Dienstagabend Ziegel vom Dach seines Hauses laut krachend in einen Container im Hof warf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.