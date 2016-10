Laufschuh-Verkäufer schneller als Ladendieb

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verfolgte der Mann den Täter, als dieser das Sportschuhgeschäft ohne zu bezahlen und mit neuen Schuhen verlassen hatte. Der Verkäufer holte den 18-Jährigen ein und brachte ihn zurück in den Laden.



Als der Dieb merkte, dass die Mitarbeiter des Geschäfts die Polizei informierten, trat er erneut die Flucht an - diesmal ohne die neuen Schuhe. Der flinke Verkäufer war jedoch erneut schneller.



Bis zum Eintreffen der Polizei versuchte der Ladendieb noch vergeblich, sich mit Schlägen und Tritten zu befreien. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.