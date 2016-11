(dpa/lrs) - Der 36-Jährige holte am Mittwoch aus einem Weiher bei Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) mehrere Tresore, eine Pistole sowie mehrere Computer-Festplatten, wie die Polizei am Freitag in Kaiserslautern mitteilte. Die Tresore waren den Angaben zufolge aufgebrochen, in einem steckten zwei Fahrzeugschlüssel. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gegenstände von Einbrüchen stammen und in dem Gewässer entsorgt wurden. Bislang können sie noch keinen Straftaten zugeordnet werden, die Ermittlungen laufen aber noch.