Mainzelmännchen-Ampel könnte Geschwister bekommen

Das ist die erste Mainzelmännchen-Ampel in Deutschland. Durch den Nachleucht-Effekt während des Wechsels von Rot auf Grün sind bei dieser beide Mainzel-Ampelmännchen sichtbar. Foto: Andreas Arnold

Porta-Nigra-Ampel Gehört zu Trier mindestens so sehr wie die Mainzelmännchen zu Mainz. Kann die zahlreichen Fußgängerampeln an Nordallee und Theodor-Heuss-Allee ersetzen. Foto: Redaktion, Bearbeitung Johannes Schramm

Nero-Ampel Kaiser Nero war zwar nie in Trier, aber durch die Ausstellung in diesem Jahr hat er sich zweifellos eine Ampel verdient. Standortvorschlag: bei der Feuerwache. Foto: Redaktion, Bearbeitung Johannes Schramm

