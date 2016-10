Malu Dreyer freut sich auf Vorsitz in der Länderkammer

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird demnächst oft außerhäuslich unterwegs sein: Mit ihrer zusätzlichen Aufgabe als Bundesratspräsidentin stehen neben der Sitzungsleitung in der Länderkammer in Berlin auch vielfältige repräsentative Aufgaben sowie Auslandsreisen an. Am Tag der Deutschen Einheit nimmt Dreyer symbolisch den Stab der Bundesratspräsidentschaft vom sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) entgegen. Offizieller Beginn der Amtszeit ist der 1. November, zuvor steht am 14. Oktober die Wahl im Bundesrat an.



«Ich freue mich sehr auf diese besondere Aufgabe», sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur. «Ich möchte in diesem Jahr mit dem Vorsitz des Bundesrats auch inhaltliche Akzente setzen und etwa Anliegen aus dem Land nach Berlin bringen.»



Ein Motto für ihre Bundesratspräsidentschaft wie für die Feier zum Tag der Deutschen Einheit 2017 in Mainz hat Dreyer schon gewählt: «Zusammen sind wir Deutschland.» Damit übernimmt sie das Leitmotiv des Zusammenhalts, das sie auch in der Landespolitik nach vorn gestellt hat. Ihr Vorgänger Tillich wählte das Motto «Brücken bauen». Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte davor den Vorsatz «Grenzen überwinden» zum Motto erkoren.

Die symbolische Amtsübergabe am Montag ist für 16.00 Uhr im Bundesratszelt auf dem Dresdner Altmarkt geplant. Dreyer und Tillich werden dort beim Bürgerfest zum Feiertag zusammentreffen.



Die Wahl der neuen Bundesratspräsidentin steht dann am 14. Oktober ganz oben auf der Tagesordnung der zweiten Parlamentskammer. Alle dann versammelten Ministerpräsidenten oder ihre Vertreter werden Land für Land gefragt, ob sie dem Vorschlag zustimmen, Dreyer zur Präsidentin zu wählen. Dies geschieht traditionell einstimmig.

Die Präsidentschaft beginnt am 1. November, am 4. November muss die Ministerpräsidentin aus Mainz ihre erste Sitzung leiten. In ihrer Antrittsrede wird sie einen Ausblick auf Schwerpunkte der Präsidentschaft geben. In der Sitzungsleitung steht Dreyer dann als Präsidentin über Ländern und Parteien - sie muss bei Debatten das Wort erteilen, zu Abstimmungen aufrufen und Beschlüsse feststellen.



Auch eine erste Auslandsreise ist schon geplant: Anfang November soll es nach Paris gehen, zum Präsidenten der zweiten Parlamentskammer in Frankreich, des Senats. Weitere Antrittsbesuche stehen in Berlin bei den übrigen Verfassungsorganen der Bundesrepublik an, etwa beim Bundestag, bei der Bundesregierung und beim Bundespräsidenten - den sie dann möglicherweise auch mal vertreten muss.

Wenn Dreyer ihre neutrale Stellung als Bundesratspräsidentin verlässt, um für Rheinland-Pfalz zu sprechen, wird sie von einem der beiden Vizepräsidenten abgelöst - ihrem Vorgänger Tillich oder ihrem voraussichtlichen Nachfolger Michael Müller (SPD) als Regierender Bürgermeister von Berlin. Um den Unterschied deutlich zu machen, wird sie dann von der Rheinland-Pfalz-Bank zum Rednerpult gehen.



Zu den jüngsten rheinland-pfälzischen Initiativen im Bundesrat gehört ein gemeinsam mit drei weiteren Ländern unternommener Vorstoß für ein Einwanderungsgesetz. Im vergangenen Jahr versandete eine ähnliche Initiative noch in den Fachausschüssen.