Malu Dreyer neue Bundesratspräsidentin: «Populismus entgegenwirken»

Als neue Präsidentin des Bundesrats will die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer gegen «Demokratiemüdigkeit» vorgehen. «Wir müssen Politikverdrossenheit und Populismus entgegenwirken und das soziale Auseinanderdriften der Gesellschaft verhindern», sagte Dreyer nach ihrer Wahl.



Die Länderkammer bestimmte die 55 Jahre alte SPD-Politikern am Freitag in Berlin einstimmig zur Nachfolgerin des sächsischen Regierungschefs Stanislaw Tillich (CDU). Dreyer übernimmt das Amt am 1. November turnusgemäß für ein Jahr. Sie danke Tillich für seine «umsichtige, vermittelnde Amtsführung».



Als Motto für ihre Amtszeit hat Dreyer den Satz gewählt: «Zusammen sind wir Deutschland». Sie betonte: «Zu Deutschland gehört die Vielfalt unserer Menschen, unserer Geschichten, unserer Erfahrungen und Ansichten. Gerade die Vielfalt ist das, was unsere Gesellschaft und unsere Demokratie ausmacht.»



Am 4. November wird die Ministerpräsidentin aus Mainz ihre erste Bundesratssitzung leiten. Zuvor ist eine erste Auslandsreise in der neuen Funktion nach Paris geplant, zum Präsidenten des dortigen Senats.



Dreyer sagte in ihrer Rede, das demokratische Miteinander müsse immer wieder erstritten und als Kultur gelebt werden. «Politik muss glaubhaft zeigen, dass Demokratiemüdigkeit nicht die Antwort auf Probleme ist.» Dafür werde sie im Jahr ihrer Bundesratspräsidentschaft arbeiten.



Besonders die Jugend möchte Dreyer für die Gestaltung der Gesellschaft gewinnen. «Oft sind es die jungen Menschen, die eine besondere Offenheit für die Zukunft mitbringen, die Dinge nicht einfach als gegeben hinnehmen und auch über Grenzen schauen und Ideen entwickeln.»



Hintergrund: Der Bundesratspräsident leitet die Plenarsitzungen der Länderkammer. Auch nimmt er die Befugnisse des Bundespräsidenten wahr, wenn dieser verhindert oder vorzeitig aus dem Amt geschieden ist. Deswegen wird er protokollarisch oft als «Nummer 2» nach dem Bundespräsidenten angesehen.block