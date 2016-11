Mann findet nach Sexshop-Besuch nicht zum Auto zurück

Der 77-Jährige habe in dem Laden Gleitgel kaufen wollen, sei aber nach mehr als zwei Stunden nicht zum vereinbarten Parkplatz zurückgekommen, gaben die Beamten am Freitag den Hilferuf der 68 Jahre alten Frau wieder. Die Polizei suchte nach dem Verschwinden des Mannes am Donnerstagnachmittag intensiv in der ganzen Stadt, konnte ihn aber bis zum Abend nicht finden. Erst gegen 22 Uhr meldete sich der Vermisste bei den Beamten und erklärte, er habe den Weg zu seinem Auto nicht mehr finden können. Was er in der Zwischenzeit gemacht hatte, blieb unklar.