Mann will von Rheinland-Pfalz nach Jerusalem trampen

(Alzey (dpa)) Ein 50 Jahre alter Tramper aus Koblenz ist nicht wie geplant in Jerusalem gelandet, sondern in einer psychiatrischen Klinik. Der Mann habe auf der Autobahn 61 bei Alzey versucht, Autos anzuhalten, teilte die Autobahnpolizei am Montag mit.