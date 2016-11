Rheinland-Pfalz könne die Weltpolitik nicht bewegen, dürfe das Leiden in Syrien aber auch nicht ignorieren, sagte Dreyer. Der Aufruf zur Schweigeminute werde von einem großen landesweiten Bündnis getragen. Friedensgebete sind zur Zeit der Schweigeminute an mehreren Orten geplant, unter anderem im Trierer Dom mit Bischof Stephan Ackermann und an der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Kirche St. Christoph in Mainz.



Menschen in Ost-Aleppo haben Angst vor der Rache des Regimes