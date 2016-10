Nach Fliegenplage: Wieder Ruhe in der Kirche von Reifenberg

«Im Moment ist alles gut», sagte Bürgermeisterin Michaela Hüther der Deutschen Presse-Agentur. «Nachdem der Kammerjäger hier war, war direkt Ruhe.» Man habe die Plastikplanen von den Bänken genommen und die Kirche ausgefegt. Der erste Gottesdienst nach dem Besuch des Schädlingsbekämpfers wurde am 1. Oktober gefeiert. «Seither konnte alles wie geplant stattfinden», sagte Hüther.

In der Kirche des 800-Einwohner-Dorfes hatten sich Mitte September Tausende Fliegen eingenistet. Die Gemeinde konnte ihr Gotteshaus nicht mehr benutzen, weil überall Insekten saßen und sich auch in den Haaren der Besucher verfingen. Grund für die Fliegenplage soll das heiße und trockene Wetter gewesen sein. Die Insekten suchten und fanden in der Kirche einen kühleren und feuchteren Ort. Ein Kammerjäger machte dem Spuk ein Ende.

Hüther äußerte sich optimistisch, dass die Kirche nun fliegenfrei bliebt. «Ich bin zuversichtlich, dass jetzt nichts mehr passiert.» Wie es im nächsten Jahr aussehe, wenn es wieder heiß werde, könne man aber natürlich nicht wissen. «Da hilft nur Abwarten», sagte Hüther.