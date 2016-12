Nach Hausgeburt: Mutter mit Baby zu Fuß in Landau unterwegs

Das Blaulicht eines Streifenwagens blinkt. Foto: Jens Wolf/Archiv Foto: dpa

(Landau (dpa/lrs)) Eine frisch gebackene Mutter hat ihr Neugeborenes nachts durch die Straßen von Landau getragen. Die 35-Jährige brachte ihren Sohn zu Hause zur Welt und bat dann in der Nacht zu Samstag in einer Klinik um Hilfe, wie die Polizei in der pfälzischen Stadt mitteilte.