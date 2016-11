Nach Rocker-Razzia drei Männer in U-Haft - Vorwurf: Handgranaten-Anschlag auf Café in Saarbrücken?

Zwei von ihnen sollen Anfang August einen Handgranaten-Anschlag auf ein Shisha-Café in Saarbrücken begangen und der dritte den Auftrag dazu gegeben haben, wie die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken am Freitag berichtete. Dem Anschlag vorangegangen waren Auseinandersetzungen zwischen den Osmanen und den kurdischen Bahoz.

Die anderen vier Männer, die am Mittwoch festgenommen wurden, sind wieder auf freiem Fuß, wie die Staatsanwaltschaft in Darmstadt mitteilte. Wie viele Waffen, Betäubungsmittel und Unterlagen bei der Razzia in 50 Räumen in sechs Bundesländern sichergestellt wurden, sei noch nicht klar. Der hessische Landespolizeipräsident Udo Münch hatte am Mittwoch von Speichermedien, Schusswaffen, Munition, Drogen und Bargeld in Höhe von etwa 53 000 Euro gesprochen.