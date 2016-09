In der H-Milch war der Keim bazillus cereus gefunden worden. Er kann nach Angaben des Unternehmens mit Sitz in Thalfang zu Erbrechen, Magenkrämpfen oder Durchfall führen. Die Produkte verschiedener Marken waren deswegen am vergangenen Freitag zurückgerufen worden. Sie waren bundesweit in verschiedenen Supermarktketten im Verkauf gewesen. Verbraucher können die Milch zu Hause entsorgen oder in die jeweilige Verkaufsstelle zurückbringen.



Ursache für Hochwald-Produktrückruf ermittelt