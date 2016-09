Nebelmaschine löst Feueralarm aus

(Katzweiler) Eine außer Kontrolle geratene Nebelmaschine hat in Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Anwohner hatten die Helfer alarmiert, weil sie an einen Brand in einer Wohnung glaubten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.