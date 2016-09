Neue Ermittlungsgruppen: Rheinland-pfälzische Polizei feiert erste Erfolge gegen Einbrecherbanden

Im Kampf gegen Einbrecher feiert die Polizei dank neuer Ermittlungsgruppen gegen Bandenkriminalität erste Erfolge. Die Zahl der Wohnungseinbrüche sei in diesem Jahr bislang weniger stark gestiegen als zuvor, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Donnerstag. Nun gelte es, «die zart sich abbildenden Erfolge zu verstetigen».



Die Aufklärungsquote bei Einbrüchen liegt in Rheinland-Pfalz bei 15,3 Prozent, bei der Arbeit der speziellen Ermittlungsgruppen hingegen bei rund 68 Prozent. Für die Polizei sei neben der terroristischen Bedrohung der Einbruchdiebstahl der zweite Schwerpunkt, sagte Lewentz. Die Banden, die laut Lewentz „hoch mobil und international“ sind, kommen oft aus Georgien, Albanien und Rumänien.



Die Arbeitsgruppen Bandenkriminalität bestünden aus 55 Ermittlern und weiteren Kräften, sagte Johannes Kunz, Präsident des Landeskriminalamtes. Den Teams sei es möglich, bei Bandenkriminalität und organisierter Kriminalität die Mobiltelefone der Verdächtigen orten zu lassen. So könnten sie auf frischer Tat ertappt werden.



„Das Thema Einbruchdiebstahl treibt die Menschen um, und wir spüren das“, sagte Lewentz. Die Bevölkerung sei besorgt und verunsichert. „Wir haben uns des Themas angenommen und halten dagegen“, versicherte er. Kunz fügte hinzu: „Das ist eine echte Schwerpunktsetzung. Da wird derzeit an vielen kleinen Schräubchen gedreht.“



Die Polizei will die Öffentlichkeit bei der Bekämpfung der Banden mit einbinden. In neun von zehn aufgeklärten Fällen seien die entscheidenden Hinweise auf der Bevölkerung gekommen, sagte Lewentz. „Bürger, helft uns“, appellierte er. Die Menschen sollten lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die Polizei anrufen, wenn zum Beispiel beim Nachbar licht brenne, obwohl dieser im Urlaub sei.



In den kommenden Monaten will die Polizei bei rund 70 Veranstaltungen die Menschen aufklären und sensibilisieren. Dazu gehören Expertenvorträge, Messen und Bürgerforen rund um das Thema Einbrüche. Begleitet wird die Aktion von Radiospots und Informationen, wo Opfer Hilfe bekommen.



Lewentz wies darauf hin, dass in etwa der Hälfte der Fälle die Einbrecher ihr Vorhaben abbrechen. „Das zeigt, dass man selbst etwas tun kann, um sein Haus und seine Wohnung zu sichern.“ Ein Einbrecher versuche normalerweise nur wenige Sekunden, in ein Haus zu gelangen. Seien Türen und Fenster gut gesichert, brächen sie ab.