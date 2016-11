Neues Führungsduo der Linken in Rheinland-Pfalz

(Mainz (dpa/lrs)) Die Linke in Rheinland-Pfalz hat am Samstag auf ihrem Parteitag in Mainz ein neues Vorstandsduo gewählt. Die rund 100 Delegierten bestätigten mit 63 von 99 abgegebenen Stimmen die bisherige Vorsitzende Katrin Werner aus Trier.