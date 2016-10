Die ADC GmbH mit dem chinesischen Partner HNA, die Triwo AG aus Trier und eine Gruppe um den chinesischen Investor Jonathan Pang sind demnach weiter im Rennen. Die Mainzer «Allgemeine Zeitung» schrieb am Samstag, HNA/ADC, die Pang-Gruppe und die Triwo gelten in Branchenkreisen als ernstzunehmende Bieter. Nach dem 28. Oktober soll sich entscheiden, mit wem Rheinland-Pfalz in konkrete Verhandlungen tritt. Der Airport gehört zum Großteil Rheinland-Pfalz, zum kleinen Teil Hessen.