Peter Maffay wählt neuen Bundespräsidenten mit

Maffay sei «mit seiner Stimme gegen rechte Hetze» auch eine Stimme für Vernunft, erklärte die SPD-Fraktion. Auch habe der Sänger familiäre Wurzeln im Saarland, wo er auch seine ersten Erfolge gefeiert habe.

Für die CDU sollen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, Landtagspräsident Klaus Meiser, Finanzminister Stephan Toscani und der Fraktionsvorsitzende Tobias Hans nach Berlin fahren. Die Linke-Fraktion im Saarland nominierte bereits in der vergangenen Woche Fraktionschef Oskar Lafontaine sowie die saarländische Schauspielerin und Kabarettistin Alice Hoffmann (alias «Hilde Becker» in der ARD-Comedyserie «Familie Heinz Becker») für die Bundesversammlung am 12. Februar. Piraten und Grüne im Saarland werden nicht an der Wahl eines Nachfolgers von Bundespräsident Joachim Gauck beteiligt sein.