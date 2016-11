Pferd mit Apfel vor Autobahn bewahrt

(Landstuhl (dpa/lrs)) Einen behuften Verkehrsteilnehmer hat die Bundespolizei an der Autobahn bei Kaiserslautern aufgegriffen. In der Nähe des Rastplatzes Landstuhl fiel den Beamten ein freilaufendes Pferd auf dem Weg zur Fahrbahn auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.