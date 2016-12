Polizei warnt vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten

In Mainz sorgt die Polizei in diesem Jahr mit einem gesonderten Einsatzteam für die Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt und Umgebung. Mehrere Teams sind täglich in zivil oder Uniform auf dem Domplatz und in der Innenstadt unterwegs, um potenzielle Diebe abzuschrecken. Die Strategie zahlt sich aus: «Wir haben derzeit so gut wie gar keine Taschendiebstähle», berichtet ein Polizeisprecher.

Auch in Koblenz und Trier ist die Lage eher ruhig und entspannt, heißt es aus den dortigen Polizeipräsidien. In Traben-Trarbach gab es bislang keine Vorfälle, dort sind auf dem Weihnachtsmarkt regelmäßig Fußstreifen unterwegs.

Was tun? «So wenig Bargeld wie möglich mitführen, Wertsachen möglichst nah am Körper tragen, keine Rucksäcke mitnehmen», empfiehlt der Polizeisprecher aus Mainz. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper getragen werden. Zudem solle man Jacke oder Tasche niemals unbeaufsichtigt lassen, sagt die Koblenzer Sprecherin.