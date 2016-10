Er habe nach dem Abend auf dem Festgelände in Mainz-Hechtsheim nicht mehr gewusst, wo er sich befand. Die Mutter verständigte die Polizei, die mit einem Hubschrauber und Diensthunden die umliegenden Felder des Festgeländes absuchte.



Am frühen Morgen wurde der 19-Jährige schließlich auf dem Parkplatz des Messegeländes schlafend im Auto eines Freundes gefunden. Er sei noch nicht ganz nüchtern gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Wie er in das Auto gekommen sei, habe er nicht mehr gewusst. Der Heranwachsende wurde von seiner Mutter bei der Polizeiwache abgeholt.