Polizistin bewährt sich als Geburtshelferin

(Berg/Wörth (dpa/lrs)) Tätige Geburtshilfe hat in der Nacht zum Dienstag eine Polizistin in der Pfalz geleistet. Der Rettungsdienst habe Unterstützung angefordert, da bei einer Frau in Berg (Kreis Germersheim) die Wehen eingesetzt hätten und es keine Betreuung für ihren einjährigen Sohn gegeben habe, teilte die Polizei mit.