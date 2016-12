Post nach Frankreich und Luxemburg geht jetzt über Trier

Bis zu 70 neue Arbeitsplätze sollten durch die neue Aufgabe entstehen, 35 neue Arbeitskräfte seien bereits eingestellt. 2017 werde Trier auch noch für Belgien und Spanien zuständig, kündigte er an. «Das Trierer Briefzentrum ist innerhalb der Post ganz schön aufgewertet worden.»

Derzeit bearbeiten rund 130 Mitarbeiter zwischen 500 000 und 700 000 Sendungen am Tag. Mit Frankreich kommen laut Sprecher rund 100 000 Briefe in ein- und abgehender Richtung hinzu. Mit Luxemburg würden es rund 80 000 weitere sein, sagte er. In Deutschland gibt es mehr als 80 Briefzentren. Darunter gebe es ungefähr ein halbes Dutzend, das international wie Trier zuständig sei.