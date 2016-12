Probealarm mit Handy-Warnsystem Katwarn zeigt Fehler

Die App «Katwarn». Foto: Daniel Karmann/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Ein Probealarm mit dem Handy-Warnsystem Katwarn hat Schwachstellen aufgedeckt. Wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte, hätten nur etwa die Hälfte der 339.000 Nutzer der App am Montag eine Push-Nachricht erhalten (der TV berichtete). In einigen Gebieten sei gar keine Warnung gesendet worden. «In den nächsten Tagen und Wochen gilt es, Fehlersuche zu betreiben», schreibt das Ministerium.