Razzia gegen Tschetschenen in Rheinland-Pfalz: GSG 9 im Einsatz

Foto: Boris Roessler

(Dresden (dpa)) Mit einer Razzia sind Spezialkräfte der Polizei und Bundespolizei in mehreren sächsischen Städten sowie in Thüringen und Rheinland-Pfalz am Mittwoch gegen Asylbewerber vor allem aus Tschetschenien vorgegangen.